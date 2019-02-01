Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлося без жертв. Втім сьогодні, 1 лютого, через обвал штукатурки із будинку на вул. Дорошенка, 14 у лікарню потрапив 50-річний чоловік. Львівський портал розповідає, як діяти у таких випадках і що слід обов’язково зробити для того, аби притягнути до відповідальності винних у вашому травмуванні.

Перший інцидент із обвалом частини фасаду стався 11 січня. Тоді із четвертого поверху міської 1-ої поліклініки, що на вул. Руській, 20, частина гіпсової ліпнини впала просто поруч зі зупинкою громадського транспорту. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Як пояснювала тоді в.о. головного лікаря 1-ої поліклініки Наталія Бачун, керівництво ще з 2010 року говорить про те, що будинок потрібно реконструювати, однак жодних робіт не проводили через брак фінансування.

Ще один прикрий випадок у центрі Львова виник менше, ніж через тиждень. Так, 17 січня у будинку №14 на просп. Шевченка із третього поверху обвалилась частина балкону. Уламки впали на тротуар, де зазвичай є інтенсивний пішохідний рух.

Як розповідав заступник керівника Галицької райадміністрації Роман Гавчак, балкон перебував в аварійному стані, тому у березні минулого року його обгорнули спеціальною протиаварійною сіткою. Однак через порушення гідроізоляції його частина відшарувалась і відпала. За даними посадовців, через обвал ніхто не постраждав, проте очевидці повідомляли, що каміння зачепило жінку, яка йшла повз.

Якщо у цих двох випадках обійшлося фактично без жертв, то вже сьогодні, 1 лютого, на вул. Дорошенка постраждав 50-річний чоловік. Із фасаду будинку №14 обвалилась штукатурка і впала просто на голову пішоходу. Його із забійною гематомою лобно-тім’яної ділянки госпіталізували у лікарню.

Як повідомили на Гарячій лінії міста, будинок перебуває на балансі ОСББ, і відповідальність за його стан несе обслуговуюча компанія. Тому всі претензії – лише до неї.

Зважаючи на таку кількість обвалів у центрі міста, нещодавно мерія вирішила перевірити на аварійність фасади всіх будівель, розташованих в історичному ареалі Львова. Однак для того, щоб це зробити, потрібно залучати спеціальні ліцензовані організації і, відповідно, виділяти на такі роботи додаткові кошти. Тому до остаточного рішення міськрада не дійшла, відклавши його прийняття на одну із внутрішніх нарад. Більше про проведення таких перевірок публічно не заявляли.

Як розповіла Львівському порталу очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, фасади будинків вже перевірили, і це робили у кожному районі Львова.

«Районні адміністрації вже провели перевірки, про що доповідали на апаратній нараді. Там, де були якісь аварійні елементи, їх познімали, де були якісь проблемні елементи, то їх закріпили», – додала Лілія Онищенко.

Хто несе відповідальність за стан будинків?

Стежити за тим, у якому стані перебуває помешкання, зобов’язаний його власник. Коли ж мова йде про багатоквартирний житловий будинок, то тут відповідальність несе балансоутримувач: ОСББ, управляюча компанія, ЛКП чи ЖБК.

Тому якщо ви постраждали через обвал якоїсь частини будинку і хочете отримати компенсацію за лікування, потрібно звертатись саме до балансоутримувача. Якщо ж ви не знаєте, хто є балансоутримувачем, то цю інформацію вам точно нададуть на Гарячій лінії міста.

Як зазначили Львівському порталу у прес-службі міськради Львова, районні адміністрації регулярно перевіряють житлові будинки, які підпорядковані комунальним підприємствам. Якщо виявляють якісь аварійні ситуації, які загрожують обвалом, їх обов’язково ліквідовують.

Натомість контролювати стан житлового фонду ОСББ та ЖБК у Львові є значно важче. Лише коли мерія отримує звернення та скарги стосовно аварійних елементів будинків, тоді районні адміністрації скеровують балансоутримувачу листи-приписи з вимогою ліквідувати їх та утримувати споруду у належному стані. Проте такі дії міської влади щодо будинків приватної форми власності, радше, є формальністю, аніж дієвим методом контролю. Адже за невиконання виданих приписів жодних штрафних санкцій для балансоутримувачів не передбачено.

Що робити, якщо вас травмував елемент фасаду будинку?

Незважаючи на перевірки житлових будинків, сьогодні у Львові, на жаль, ніхто не може бути застрахованим від того, що, йдучи вулицею у справах чи на роботу, на нього не обвалиться шматок ліпнини чи штукатурки. Тому Львівський портал поспілкувався з юристами і зібрав їхні поради щодо того, як слід діяти у таких випадках, аби потім покарати винних за завдану вашому здоров’ю шкоду.

Що варто обов’язково зробити, якщо ви постраждали через обвал частин будинків:

Негайно викличте швидку допомогу та поліцію. Вони мають документально зафіксувати те, що вашому здоров’ю завдано шкоду саме через обвал.

Сфотографуйте на телефон місце падіння уламків або зніміть відео. Також можна зробити світлину, на якій добре видно вашу травму.

Якщо ви є при свідомості, то дуже важливо написати акт, у якому ви як потерпілий опишете всю ситуацію, вкажете адресу та інші деталі інциденту. Важливо, щоб під документом підписались очевидці і залишили свої контактні дані, аби при потребі з ними можна було зв’язатися. Такий акт складається у довільній формі.

Якщо ви втратили свідомість і вас забрала «швидка», не забудьте взяти виписку чи інший документ із лікарні, у якому медики мають вказати, що причиною госпіталізації стала травма, завдана саме через падіння елементу фасаду.

Обов’язково зберігайте всі чеки і квитанції, які засвідчують ваші витрати на лікування. Лише маючи їх, потім можна вимагати матеріальну компенсацію.

Якщо ви захочете отримати компенсацію витрат за лікування, то не відкладайте це на потім. Із відповідною заявою про відшкодування потрібно якнайшвидше звернутися до балансоутримувача будинку (ОСББ, управляюча компанія, ЛКП, ЖБК).

Якщо балансоутримувач будинку відмовиться відшкодувати вам вартість лікування, то тоді ви можете звертатись до суду і вимагати ще й компенсацію моральної шкоди. Проте цей процес буде тривалим, вам на суди доведеться витратити додаткові кошти, і при цьому ви достеменно не будете знати, яку саме суму моральної компенсації ухвалить суд. Він може призначити додаткові експертизи, за висновком яких і визначатимуть конкретний розмір завданої моральної шкоди, а не той, який захочете ви.

P.S. Сподіваємось, що вам ніколи не знадобиться підготовлена інструкція дій при такому травмуванні. Але водночас кожен повинен знати, що потрібно робити для того, аби відстояти своє право на безпеку у місті. Тому пам’ятайте: поінформований – значить озброєний!

Фото: The Challenger, соцмережі