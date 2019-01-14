Будинки у центрі Львова хочуть перевірити на аварійність

Фасади старовинних будівель, розташованих в історичному ареалі міста, планують перевірити на аварійність. Про це сьогодні, 14 січня, йшлося під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Через те, що минулого тижня із будівлі поліклініки на вул. Руській, 20 на тротуар обвалилась частина гіпсової ліпнини, у міськраді вирішили обстежити фасади всіх історичних будівель.

«В мене є пропозиція, щоб ми опрацювали усі фасади в історичному ареалі щодо безпеки від обвалу. Треба провести таке обстеження і побачити, які частини на цих фасадах є аварійні, адже маємо випадок, який трапився на вул. Руській. Тому такі речі треба перевірити», – наголосив заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків, який зараз також виконує обов’язки мера Львова.

Як зауважила начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, сьогодні у Львові існує понад 2400 будинків-пам’яток архітектури. Водночас вона наголосила, що обвали окремих елементів можуть статись не лише із фасадів пам’яток, а й з інших будівель, які розміщені в історичному ареалі.

«Елемент, який впав на вул. Руській, не виглядав аварійно. Тому тут треба брати вишку і кожен фасад один за другим ретельно обстежувати», – пояснила Лілія Онищенко.

Своєю чергою заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак зазначив, що обстежити фасади будівель в історичному ареалі просто так не вийде, бо для цього потрібні спеціальні ліцензовані організації.

Відтак питання щодо обстеження фасадів будинків в історичній частині Львова мають розглянути у мерії під час окремої наради.

Нагадаємо, частина гіпсової ліпнини із 1-ої поліклініки, що в самому центрі Львова, обвалилась просто на тротуар поруч із зупинкою громадського транспорту. Внаслідок події тоді ніхто не постраждав.

Також в.о. головного лікаря 1-ої міської поліклініки Наталія Бачун заявляла, що вже вісім років поспіль медзаклад говорить про аварійний стан будівлі, однак реконструкцію ніхто не проводив через брак фінансування.