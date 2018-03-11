У Польщі почала діяти заборона на торгівлю в неділю: більшість магазинів не працюють

11 березня у Польщі не працюють більшість магазинів відповідно до нового закону про заборону торгівлі в неділю, передає УП.

Як повідомляє TVN 24, це перша неділя, коли поляки не можуть здійснити покупки у більшості магазинів.

Відповідно до закону, лише дві неділі на місяць будуть комерційними: магазини працюватимуть у першу та останню неділю місяця. Відповідно, наступного разу недільний шопінг у Польщі буде дозволений 25 березня. У 2018 році поляки зможуть здійснити покупки у 21 неділю.

Згідно із законом, з 2020 року торгівля буде заборонена у всі неділі, за винятком неділь, передбачених законом.

Заборона на торгівлю має винятки і не поширюється на пекарні, кондитерські вироби, магазини морозива, АЗС, торгівлю квітами, вінками і свічками на кладовищах, похоронні зали, магазини сувенірів, магазини преси, квитки на громадський транспорт, тютюнові вироби, купони азартних ігор і взаємні ставки, поштові відділення.

Також дозволеною є торгівля онлайн. Заборона також не поширюється на магазини в готелях і на торгівлю під час ярмарків.

Крім цього, в неділю зможуть вести торгівлю власники малих крамниць, але за умови, що самі стоятимуть за прилавком. Загалом закон передбачає список із 32 позицій, на які не поширюється заборона.

Порушників закону чекає штраф – від однієї до ста тисяч євро.