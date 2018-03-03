Апеляційний суд скасував штраф за нетверезе керування, накладений на екс-чиновницю ЛОДА

Апеляційний суд Львівської області скасував накладений на екс-директорку департаменту міжнародної технічної допомоги Львівської ОДА Поліну Лі штраф за керування авто у нетверезому стані і закрив справу за відсутністю адмінправопорушення. Покарання скасували з огляду на те, що при розгляді цієї справи суд першої інстанції взяв до уваги не ті результати токсикологічного дослідження, пише ZAXID.NET з посиланням на опубліковану 14 лютого постанову Апеляційного суду Львівської області.

Власне у посатнові вказано, що суддя Залізничного райсуду Львова Андрій Ліуш, який розглядав цю справу, прийняв рішення на основі результатів експертизи, складених на третій день після самого інциденту. Хоча в той же час у матеріалах справи були висновки лікарів, складені безпосередньо після інциденту.

«Згідно представленого висновку щодо результатів медогляду на стан алкогольного сп’яніння від 14 жовтня 2017 року, який було проведено 14 жовтня о 05:20, ознак сп’яніння у Поліни Лі не виявлено. Апеляційний суд вважає, що суд першої інстанції безпідставно мотивував свій висновок про керування Поліною Лі авто у стані алкогольного сп’яніння результатом токсикологічного дослідження від 17 жовтня 2017 року. Окрім цього, як вказано у результатах токсикологічного дослідження від 17 жовтня, воно проводилося 17 жовтня у той час, коли сама подія відбулася 14 жовтня», – йдеться у постанові апеляційного суду.

Сама Поліна Лі розповіла виданню, що не знає про результати експертизи за 17 жовтня, оскільки здавала кров лише раз і це було безпосередньо після того, як патрульні склали на неї протокол.

«У постанові суду вказано, що результати перевірки водіїв на стан сп’яніння мають оформлятися висновком медиків. Натомість суд першої інстанції взяв до уваги результати експертизи, яка нібито проводилася за три дні після того, як на мене склали протокол. Хоча я лише раз здавала кров і це було 14 жовтня – у день інциденту. І висновок медиків підтверджує, що у мене не було ознак сп’яніння. Тому звідки виник цей інший документ, мені невідомо», – заявила Поліна Лі.

Як відомо, автівку чиновниці Поліни Лі 14 жовтня зупинили патрульні з підозрою на алкогольне сп’яніння. Пізніше Поліна Лі прокоментувала цей інцидент, оприлюднивши висновок медиків лікарні швидкої допомоги, в якому було сказано, що в крові чиновниці алкоголю немає. Згодом організація “Альянс медіа України” опублікувала результат іншого токсикологічного дослідження Поліни Лі, який і став основним доказом для прийняття судом першої інстанції рішення оштрафувати екс-чиновницю.

Додамо, що після інциденту чиновниця написала заяву на звільнення з ЛОДА.