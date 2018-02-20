У районі Зеленої-Пимоненка з’явиться нове житло, сучасні офіси і паркінг

У Львові розробляють детальний план території в районі вулиць Зеленої, Пимоненка, Січинського. Тут планують звести житлову забудову, багаторівневий паркінг та дитячий садочок.

Обговорення проекту ДПТ стартували 20 лютого і триватимуть до 12 березня.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту детального плану, промислові території цього району, які не використовуються, змінять своє призначення на об’єкти громадської та житлової забудови.

Якщо конкретніше, то на перетині вулиць Зеленої та Пимоненка (ділянка ВАТ «Південьзахіделектромережбуд») передбачається зміна функціонального призначення ділянки з виробничої функції на житлову. Тут розташується квартал змішаної житлової багатоквартирної забудови та громадської забудови, що матиме 4-12 поверхів. Зокрема, тут з’являться нові сучасні офісні будівлі. Складські будівлі на вулиці Зеленій також реконструюють під громадську забудову.

Схема функціонального застосування території:

Як наголошують розробники проекту ДПТ, житлова забудова формує три О-подібні квартали, зорієнтовані дворами на південь, формуючи лінію забудови вздовж вулиці Зеленої. У нових будинках (на 360 квартир) зможе оселитись близько тисячі мешканців.

Окрім того, цим проектом детального плану передбачається будівництво нової вулиці та формування нової транспортної мережі.

Вздовж Пимоненка планують зводити одноповерхові будівлі громадського призначення. А от на вулиці Січинського збережеться транспортна інфраструктура – автотранспортні підприємства, СТО. Також тут планують збудувати багаторівневий паркінг на 100-150 машиномісць.

Також у проекті детального плану передбачається будівництво дитячого садочку у цьому районі.

У проекті ДПТ враховуватимуть пропозиції щодо нової системи вулиць і проїздів та зміни організації руху у районі перехрестя Зелена-Дж. Вашингтона. Зокрема тут думають над створенням закільцьованої системи вулиць з одностороннім рухом.

Додамо, що публічне акціонерне товариство «Південьзахіделектромережбуд», на ділянках якого вестиметься житлова забудова, займається будівництвом та спорудженням ліній електропередач та підстанцій, ремонтом та реконструкцією високовольтних ліній електропередач та підстанцій у всій Україні. У квітні 2017 року перевірка виявила на цьому підприємстві 92 порушення з охорони праці. За даними Youcontrol, директором цього підприємства є Ростислав Адамович. До 2016 року підприємством керував нардеп від «Самопомочі» Лев Підлісецький.

5 березня о 18. 00 год. у великій сесійній залі ЛМР відбудеться зустріч з головним архітектором цього проекту – Юрієм Столяровим.

Нагадаємо, що у Львові може з’явитись багаторівневий наземний паркінг на 5-6 поверхів біля Стрийського базару. Окрім того, незабаром стартують роботи із будівництва паркінгу на площі Петрушевича.

А от реалізація проекту з будівництва підземного паркінгу під ЛНУ перебуває під знаком питання, оскільки освітяни виступили категорично проти цього. Детальніше про цей проект ми писали тут.

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