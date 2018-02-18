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Український фристайліст здобув першу медаль для України на Олімпіаді-2018

Соломія Григор'єва

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В Пхенчхані відбувся фінал в чоловічому фрістайлі, на якому перше місце отримав українець Олександр Абраменко. Зазначимо, що перша медаль в скарбничці України на Олімпіаді-2018, передає Львівський портал.

 

Українець до головного етапу змагань потрапив з другої спроби. Перший стрибок українця оцінили в 123,01. Абраменко став дев’ятим і не пройшов одразу до фіналу, потрібно було виконати другий стрибок. Його судді оцінили в 123,08 – і це четверте місце в цій кваліфікації.

Фінальний стрибок вирішував долю нашого спортсмена. Третю спробу Олександр Абраменко виконав ідеально, отримавши найвищу оцінку – 128.51.

Зазначимо, що у рейтингу букмекерів серед всіх фаворитів лижної акробатики українець займав п’яте місце.

Таким чином, Олександр Абраменко стає першим олімпійським чемпіоном у фристайлі в історії України!

Фото: Getty

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