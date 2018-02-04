163 населених пунктах Львівщини ще досі не відновили електропостачання

У Львівській області відновили електропостачання у 171 населеному пункті з 334 пунктів, які були знеструмлені через негоду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За даними, які оприлюднила ЛОДА, ліквідували пошкодження в електромережах Золочівського, Кам’янка-Бузького, Перемишлянського, Радехівського та Сокальського районів, а також відключення окремих вулиць у Львові.

Станом на 18:00 год тимчасово без електропостачання залишається 163 населені пункти (101 повністю та 62 частково) у п’ятнадцяти районах області та окремі вулиці у місті Бориславі.