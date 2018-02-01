Прикордонники напрацювали нові схеми роботи, щоб позбутись черг у пунктах пропуску

Держприкордонслужба здійснила ряд заходів для забезпечення ритмічності пропускних операцій та оптимізації контрольних процедур у пунктах пропусках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі служби.

Зокрема службою ініційовано експеримент щодо розмежування смуг руху транспорту, організовано прикордонний контроль пасажирів під час руху двох швидкісних електропоїздів «Київ-Львів-Перемишль».

Крім того, було розроблено нові технічні принципи контролю: одна зупинка, контроль громадян без їх виходу із транспортних засобів, поєднано зони прикордонного та митного контролю тощо.

Окремо, для комфорту громадян на сайті Держприкордонслужби створено інтерактивну карту, де можна он-лайн знайти інформацію про завантаженість пунктів пропуску.