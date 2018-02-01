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Прикордонники напрацювали нові схеми роботи, щоб позбутись черг у пунктах пропуску

Олександр Косик

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Держприкордонслужба здійснила ряд заходів для забезпечення ритмічності пропускних операцій та оптимізації контрольних процедур у пунктах пропусках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі служби.

 

Зокрема службою ініційовано експеримент щодо розмежування смуг руху транспорту, організовано прикордонний контроль пасажирів під час руху двох швидкісних електропоїздів «Київ-Львів-Перемишль».

Крім того, було розроблено нові технічні принципи контролю: одна зупинка, контроль громадян без їх виходу із транспортних засобів, поєднано зони прикордонного та митного контролю тощо.

Окремо, для комфорту громадян на сайті Держприкордонслужби створено інтерактивну карту, де можна он-лайн знайти інформацію про завантаженість пунктів пропуску.

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