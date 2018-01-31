Реформування ТРК «Львів»: публічний діалог ONLINE

Конфлікт навколо реформування ТРК «Львів» у Суспільне мовлення у Львівській області досяг свого апогею 25 січня 2018 року: тоді звільнені з телеканалу журналісти за підтримки частини громадських активістів влаштували пікет приміщення телекомпанії у Львові на Високому Замку.

Проте порозуміння чи принаймні окреслення шляхів виходу з конфліктної ситуації знайдено так і не було. Саме тому сьогодні, 31 січня, у Львові заплановано публічну дискусію, яка, як заявляють організатори, має розставити крапки над «і» та розвінчати міфи, що вже кілька тижнів точаться навколо долі львівської філії, яка трансформується з колишньої обласної державної телерадіокомпанії у регіональну філію суспільного мовника.

Основна увага діалогу буде прикута до найгостріших тем:

— скорочення штатних посад філії,

— питання фінансування Суспільного мовлення в Україні,

— наповнення ефіру та процес відбору програм.

Львівський портал пропонує пряму трансляцію заходу. Градус дискусії обіцяє бути надзвичайно високим!

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Продовження дискусії також фільмує журналіст Остап Говда.

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Як повідомляв Львівський портал, конфлікт між звільненими працівниками ТРК «Львів» та новим керівництвом призвів до пікету медійниками приміщення телеканалу 25 січня 2018 року. Також 30 січня звільнені журналісти ТРК «Львів» та «Львівського радіо» пікетували Львівську обласну раду. Окрім цього, з трибуни сесії облради екс-працівники ТРК «Львів» виступили з вимогою призупинити дію закону «Про суспільне радіомовлення та ТБ», провести розслідування фінансової діяльності керівництва НСТУ та провести перевибори керівництва НСТУ. Також Львівський портал повідомляв, що звільнені працівники ТРК «Львів» отримали від нового керівництва каналу «листи щастя».

Відео: Львівський портал та Ostap Govda