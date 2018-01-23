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Рятувальники визволили коня, який провалився у каналізацію

Дарина Смеречанська

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У Бориславі рятувальники визволяли коня, який провалився у  каналізаційний колодязь. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Так, 23 січня близько 11.00 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Бориславі на вул. Раточинська під час випасання на приватній території в каналізаційний колодязь впав кінь та не може самостійно вибратись.

Місцеві рятувальники негайно прибули на місце події, і взялися до порятунку переляканої та замерзлої тварини.
Пожежними рукавами коня обв’язали і за допомогою гака витягнули із люка на поверхню. Тварину передали власнику.

Фото: ДСНС

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