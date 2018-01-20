Позаштатний агент НАБУ розповів подробиці спецоперацій із затримання корупціонерів

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко розповів подробиці спецоперацій із затримання корупціонерів України. Зокрема, він заявив, що народний депутат від БПП Ярослав Дубневич намагався за гроші закрити справу, якою НАБУ займається щодо його компанії. Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Цензор. нет».

«Моя перша справа в полюванні на «великого звіра» – по Ярославу Дубневичу. Він намагався дати хабар в розмірі 10 млн грн за те, щоб НАБУ закрило справу стосовно його компанії. Але з деяких причин ми не змогли зібрати достатню для суду доказову базу. Тоді Дубневичу пощастило, і поки він залишається на волі. При цьому очолює Комітет ВРУ з питань транспорту, будучи типовим прикладом політичної «еліти» сучасної України, коли той, хто приймає закони, насправді є пропаленим корупціонером», – зазначив Є. Шевченко.

Такожі він згадав і про директора інституту НААНУ Ореста Фурдичко, якого 28 грудня спіймали на хабарі. За словами агента НАБУ, доказову базу у справі затриманого на хабарі директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України зібрали в рекордні терміни.

«По Фурдичко унікальна операція – рекордна в плані термінів. Провадження у нього в ЕРДР зареєстрували 28 грудня, галопом отримали санкцію суду на НСРД і вже через 48 годин підозрюваний був заарештований з усією необхідною для суду доказовою базою. Але в цьому більше заслуга самого Фурдичко – саме він поставив умову, щоб хабар йому передали неодмінно до Нового року.

Всього він хотів півмільйона доларів готівкою. 30 грудня за передачу першого траншу в розмірі 300 тисяч доларів його і заарештували разом з посередником. Він типовий корупціонер, який все своє життя працював на державу. При цьому у нього близько десяти квартир, п’ять або шість будинків, земля, іномарки … все нажите «непосильною працею» на одну зарплату. І, головне, теж великий «патріот», – розповів агент НАБУ в інтерв’ю.

Загалом Євген Шевченко брав участь у близько 20 справах.

«Моя участь у тій чи іншій ролі – це близько 20 випадків співпраці. Шкода, що не всі епізоди до суду дійшли. Але навіть по тих справах, які направлені до суду, по сьогоднішній день немає рішень. Чи не реформована і підконтрольна Банковій судова система є тією трясовиною, в якій грузнуть всі справи НАБУ»,- розповів Є. Шевченко.