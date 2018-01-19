Програму «Концерт вітань» закрили через комерційний контент та порушення авторський прав

У львівській філії Суспільного мовлення зробити перерву у виробництві програми «Концерт вітань» через порушення законодавства про авторські права. Про це йдеться на сторінці ТРК Львів – Суспільне мовлення у Facebook, передає Львівський портал.

«Зважаючи на те, що лише з 1 січня у структурі ПАТ НСТУ змінився формат роботи з комерційним контентом, за браком часу її механізм остаточно ще не випрацюваний. Відповідно, співпраця з проектами, які з об’єктивних, а також, юридичних причин не можуть на цьому етапі транслюватися в ефірі ТРК «Львів», буде переглядатися і автори цих програм про це повідомлені.

«Концерт вітань» є одним із таких проектів, оскільки, належить саме до комерційного контенту. Щоб не порушувати законодавство та принципи Суспільного мовника було прийнято рішення зробити перерву у виробництві програми «Концерт вітань» до з’ясування усіх деталей», – йдеться у повідомленні.

Також, є ще одна причина «канікул» проекту. З ведучим програми Петром Остапишиним Львівською філією Суспільного мовлення був укладений цивільно-правовий договір від 16.03.2017 №3, дія якого закінчилася 31 грудня 2017 року. Водночас, у зв’язку з не укладенням Філією у 2017-му році договору про виплату роялті, використання музичних творів у програмі «Концерт вітань» відбувалося з порушенням вимог ч.1 ст.43 Закону України про авторські та суміжні права.

«У зв’язку зі змінами та зважаючи на порушення законодавства щодо виплати роялті Львівською філією, було вирішено тимчасово призупинити співпрацю з Петром Остапишиним. Про це його завчасно повідомили на зустрічі із продюсеркою Філії», – повідомляють у Суспільному мовленні.

Нагадаємо, програма «Концерт вітань» виходила на Львівському телебаченні щотижня з 1977 року. Петро Остапишин – її ведучий протягом 38 років. Згідно зі сценарієм програми, в ефірі звучить привітання для глядачів, опісля – транслюється музична композиція з архівів ЛТБ. Востаннє передача була в ефірі 31 грудня о 14:00.