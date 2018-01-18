У 2018 році Україна розширить оборонне співробітництво з Канадою та США

У цьому Україна розширить оборонне співробітництво з Канадою і США. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з Генерал-губернатором Канади за підсумками зустрічі, передає прес-служба глави держави.

«Я дякую нашим канадським партнерам за тверду підтримку оборонного потенціалу нашої держави буквально з перших хвилин російської агресії. Дуже важливою є позиція і по співпраці у сфері безпеки і оборони. Я дякую Канаді за продовження військових тренувань в рамках Операції UNIFIER та перебування канадських військових для взаємного навчання на Яворівському полігоні»,- сказав Президент.

Глава держави також виловив вдячність за включення України у список країн, до яких дозволено постачати оборонну зброю. «Я В координації з відповідним рішенням президента США Дональда Трампа це відкриває нам нові можливості для покращення оборонного потенціалу нашої армії», – сказав він.

Петро Порошенко також нагадав, що вчора на засіданні Ради національної безпеки і оборони було затверджено державне оборонне замовлення на 2018 рік, де і передбачено розширення оборонного співробітництва з Канадою і США.

У свою чергу, Генерал-губернатор Канади Жулі Пайєтт відзначила співпрацю у військовому секторі, в сфері безпеки та оборони, співпрацю канадської місії з ЗСУ і надання допомоги у тактичному навчанні. «Ми вдячні за цю співпрацю, бо вона надзвичайно важлива для обох сторін. Ми дуже багато навчаємось від вас і українських Збройних Сил», – зауважила Генерал-губернатор Канади.