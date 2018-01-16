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У Львові шукають завідувача для Першої міської медіатеки

Катерина Родак

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Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради та Централізована бібліотечна система для дорослих міста Львова оголошують конкурс на посаду завідувача/ки Першої Львівської Медіатеки. Про це інформують у прес-службі міськради Львова.

 

Перша Львівська Медіатека – iнтерактивний публічний простір нового покоління, який поєднує в собі сучасні мультимедійні технології та функції бібліотеки . Це проект, спрямований на всебічний розвиток громадянського суспільства, громадських та молодіжних ініціатив. Основні принципи, яких дотримано в цьому просторі: інтерактивність, відкритість, рівність доступу для всіх, комфорт, мобільність, сучасний дизайн та різноманіття тем, які можна відкривати для себе в оновленому бібліотечному приміщенні.

Вимоги:

–           Творчій підхід

–           Комунікабельність

–           Вміння працювати в команді

–           Едукативність

 Напрямки діяльності:

–           Креативний менеджмент

–           Координування культурних подій

–           Промоція і розвиток  бібліотечної справи

–           Обслуговування відвідувачів

–           Фандрайзингова діяльність

–           Міжнародна співпраця

–           Ведення документації

Документи, які потрібно подати:

  1. СV
  2. Мотиваційний лист
  3. Ідея  проекту довготривалого розвитку для Медіатеки

Бажано:

–           Знання англійської мови

–           Досвід проектної діяльності

Зайнятість повна, тому заявки від студентів не будуть розглядатися.

Документи надсилайте на електронну адресу:  upr.culture@lvivcity.gov.ua

Кінцевий термін подачі заявки: 28 січня 2018 р.

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