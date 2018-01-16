У Львові шукають завідувача для Першої міської медіатеки

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради та Централізована бібліотечна система для дорослих міста Львова оголошують конкурс на посаду завідувача/ки Першої Львівської Медіатеки. Про це інформують у прес-службі міськради Львова.
Перша Львівська Медіатека – iнтерактивний публічний простір нового покоління, який поєднує в собі сучасні мультимедійні технології та функції бібліотеки . Це проект, спрямований на всебічний розвиток громадянського суспільства, громадських та молодіжних ініціатив. Основні принципи, яких дотримано в цьому просторі: інтерактивність, відкритість, рівність доступу для всіх, комфорт, мобільність, сучасний дизайн та різноманіття тем, які можна відкривати для себе в оновленому бібліотечному приміщенні.
Вимоги:
– Творчій підхід
– Комунікабельність
– Вміння працювати в команді
– Едукативність
Напрямки діяльності:
– Креативний менеджмент
– Координування культурних подій
– Промоція і розвиток бібліотечної справи
– Обслуговування відвідувачів
– Фандрайзингова діяльність
– Міжнародна співпраця
– Ведення документації
Документи, які потрібно подати:
- СV
- Мотиваційний лист
- Ідея проекту довготривалого розвитку для Медіатеки
Бажано:
– Знання англійської мови
– Досвід проектної діяльності
Зайнятість повна, тому заявки від студентів не будуть розглядатися.
Документи надсилайте на електронну адресу: upr.culture@lvivcity.gov.ua
Кінцевий термін подачі заявки: 28 січня 2018 р.
Катерина Родак