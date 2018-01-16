У Львові шукають завідувача для Першої міської медіатеки

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради та Централізована бібліотечна система для дорослих міста Львова оголошують конкурс на посаду завідувача/ки Першої Львівської Медіатеки. Про це інформують у прес-службі міськради Львова.

Перша Львівська Медіатека – iнтерактивний публічний простір нового покоління, який поєднує в собі сучасні мультимедійні технології та функції бібліотеки . Це проект, спрямований на всебічний розвиток громадянського суспільства, громадських та молодіжних ініціатив. Основні принципи, яких дотримано в цьому просторі: інтерактивність, відкритість, рівність доступу для всіх, комфорт, мобільність, сучасний дизайн та різноманіття тем, які можна відкривати для себе в оновленому бібліотечному приміщенні.

Вимоги:

– Творчій підхід

– Комунікабельність

– Вміння працювати в команді

– Едукативність

Напрямки діяльності:

– Креативний менеджмент

– Координування культурних подій

– Промоція і розвиток бібліотечної справи

– Обслуговування відвідувачів

– Фандрайзингова діяльність

– Міжнародна співпраця

– Ведення документації

Документи, які потрібно подати:

СV Мотиваційний лист Ідея проекту довготривалого розвитку для Медіатеки

Бажано:

– Знання англійської мови

– Досвід проектної діяльності

Зайнятість повна, тому заявки від студентів не будуть розглядатися.

Документи надсилайте на електронну адресу: upr.culture@lvivcity.gov.ua

Кінцевий термін подачі заявки: 28 січня 2018 р.