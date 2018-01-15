Розшукуваний поліцією гість побив львів’янку

У Львові патрульні затримали особу в розшуку, що нанесла тілесні ушкодження жінці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Цієї ночі, 15 січня, патрульні отримали виклик на вулицю Стрийську про конфлікт в сім’ї. Коли приїхали на місце події, то з’ясували у заявниці, що їй наніс тілесні ушкодження чоловік, якого вона запросила у гості. Жінку госпіталізували, а чоловік з патрульними поїхав у Сихівський відділ поліції.

Там інспектори з’ясували, що 39-річний громадянин перебував у розшуку Пустомитівським відділом поліції за двом статтями Кримінального кодексу: за незаконне поводження зі зброєю та хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Чоловіка передали слідчим.