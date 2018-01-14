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Один військовий зазнав бойової травми на Донбасі

Дарина Смеречанська

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За добу у зоні АТО один військовий зазнав бойової травми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі АТО.

 

Друга половина минулої доби починаючи з 15.30 минула без порушення режиму припинення вогню. Вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, вчора вдень, російсько-окупаційцні угруповання вперше у цьому році та вперше за час новорічно-різдвяного перемер’я грубо порушили Мінські домовленості і застосували по позиціях Збройних Сил України, окрім піхотного озброєння та мінометів, ще й артилерійські системи.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь з артилерійської установки калібру 122 мм, важких мінометів та гранатометів біля Водяного, що на Приазов’ї. Біля Павлополя бойовики здійснили обстріл наших позицій зі 120-мм мінометів. Крім того, важкі міномети, гранатомети та ПТРД ворог застосував у районі шахти Бутівка, а 82-мм міномети і стрілецьку зброю – неподалік Кам’янки. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї незаконні збройні формування прицільно стріляли біля Верхньоторецького.

На Луганському напрямку зафіксовано п’ять розривів від міномету калібру 82-мм довкола Новолуганського.
Загалом, минулої доби, зафіксовано 6 обстрілів укріплень Збройних Сил України. У одному випадку українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь.

Унаслідок ворожих обстрілів не загинув жоден український воїн, проте один захисник зазнав бойової травми. Військові лікарі кваліфікують стан здоров’я військовослужбовця як задовільний.

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