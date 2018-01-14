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Футболісти «Карпат» зустрілися з воїнами АТО

Дарина Смеречанська

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На заміську базу, що в Брюховичах, до гравців ФК «Карпати» завітали воїни АТО, щоби погостювати в улюбленої команди. Про це інформує офційний сайт клубу.

 

«Наші бійці давно хотіли зустрітись з карпатівцями. Вони захоплюються їхньою чіткою патріотичною позицією. Це нам дуже імпонує», – розповідає керівник «Об’єднання Добровольців» Олена Живко.

«Зустріч залишила по собі лиш хороші враження та емоції. Хлопці на мить забули про всі негаразди та зарядились неймовірним позитивом. Для нас це була як маленька реабілітація. Футболісти спілкувалися з нашими бійцями, висловили їм вдячність, адже завдяки нашим хлопцям команди можуть спокійно грати у футбол», – підсумувала пані Олена.

Бійці АТО не тільки отримали можливість поспілкуватись з тренерами та футболістами «Карпат», а й поспостерігати за роботою «зелено-білих» у тренажерному залі.

«Такі зустрічі дають додаткове натхнення. Сказав хлопцям, що двері на базу «Карпат» для них завжди відчинені», – додав захисник львівського клубу Артем Федецький.

Фото: ФК «Карпати»

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