Wizz Air збільшив перевезення зі Львова та Києва на 64%

У 2017 році лоукост Wizz Air перевіз понад 685 тисяч пасажирів з Києва і Львова, що на 64% більше в порівнянні з попереднім роком. Про це повідомляє УП.

Відзначається також, що авіакомпанія сприяла розвитку місцевого ринку праці в сферах авіації і туризму, а також створенню 515 робочих місць в суміжних галузях.

“Завдяки відновленню перельотів з Харьковав 2018 році і запуску 8 нових рейсів протягом року, Wizz Air запропонує своїм пасажирам 29 лоукост маршрутів з України в 10 країн”, – наголошується в прес-релізі.

У 2018 році компанія надасть 1,1 млн місць на своїх українських рейсах, які вже знаходяться у продажу.

В цілому, в 2017 році Wizz Air перевезла понад 28 млн пасажирів на своїх лоукост маршрутах, що майже на 24% більше, ніж в 2016 році.

Нагадаємо, лоукост-перевізник Wizz Air відновить свою діяльність з Харкова, а також відкриє 5 нових маршрутів, які будуть запущені в 2018 році з регіональних аеропортів Львова та Харкова.