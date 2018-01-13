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У облраді хочуть віддати під приватизацію дитячі турбази?

Дарина Смеречанська

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У Львівській обласній раді знову взялися за приватизацію дитячих туристичних баз. Так, вчорашньому засіданні комісії з питань комунального майна та приватизації розглянули питання реорганізації комунальних закладів «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді» та «Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр», які мають на своєму балансі туристичні бази. Про це інформує ГО «Громада та ініціатива».

 

Як зазначають активісти ГО, у проекті рішення, який запропонувала Львівська ОДА, пропонується ліквідувати згаданих вище два заклади, передавши майно закладів Львівському обласному центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

На засіданні комісії члени комісії, працівники закладів та громадські діячі гостро розкритикували ініціативу Львівської ОДА. Комісією прийнято рішення звернутися до комісії облради з питань освіти та науки щодо надання фахових висновків, а також зобов’язати облдержадміністрацію провести громадські слухання з цього питання.

Також у ГО «Громада та ініціатива» зауважили, що обласний центр краєкознавства і учнівської молоді утримує на своєму балансі:
– туристичну базу «Полонина» (користується земельною ділянкою 2,1 га у смт Славське Сколівського р-ну);
– туристичну базу «Трембіта» (користується земельною ділянкою 2,3 га у смт Славське Сколівського р-ну);
– туристичну базу «Карпати» (користується земельною ділянкою 4,1 га у с. Кам’янка Сколівського р-ну)
– незавершений об’єкт будівництва на вул. І. Франка, 156 у м. Львів (туристична база «Львів»).

Фото: ГО “Громада та ініціатива”

 

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