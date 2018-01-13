Нині опівночі українці зустрічатимуть Старий Новий рік

У ніч з 13 на 14 січня українці відзначатимуть Старий Новий рік. За християнським календарем 13 січня також святкують день преподобної Меланії.

Після переходу на новий стиль Старий Новий рік продовжують традиційно неофіційно відзначати в країнах пострадянського простору.

Найважливішою традицією Старого Нового року є посівання. Посівати починають у перший день старого нового року ще з самого ранку до сходу сонця, переважно хлопчики або чоловіки. Є прикмета, що першим в дім цього дня повинен зайти чоловік.

Цього дня зранку хлопчики засівали зерном, промовляючи:

Сію, сію, посіваю.

З Новим роком вас вітаю.

Щоб сей рік було більше, ніж торік.

На щастя, на здоров’я, на Новий рік!

Щоб уродило краще, ніж торік!

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб у вас, хрещених, голова не боліла!

Сійся, родися жито-пшениця, всяка пашениця,

на новий рік, щоб краще родило як торік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб у вас хрещених головка не боліла.

будьте здорові з Новим роком.

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоб діти всі здорові,

Їли кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха.

А нам грошей із пів міха!

А в полі-полі

Сам Господь ходив.

І Мати Божа ризи носила,

Ризи носила, Бога просила:

Уроди Боже жито-пшеницю,

Жито-пшеницю, усяку пашницю.

На щастя, на здоров”я, на Новий рік!!!

День 14 січня в Україні також називають Василів день (день Святого Василя).

Також дуже велика увага приділяється прикметам в цей день: наприклад, якщо в Василів день ясна погода і багато зірок на небі — добре уродяться ягоди, якщо завірюха — горіхи, а коли лежить іній на деревах — можна очікувати добрий урожай меду.