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Нині опівночі українці зустрічатимуть Старий Новий рік

Дарина Смеречанська

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У ніч з 13 на 14 січня українці відзначатимуть Старий Новий рік. За християнським календарем  13 січня також святкують день преподобної Меланії.

 

Після переходу на новий стиль Старий Новий рік продовжують традиційно неофіційно відзначати в країнах пострадянського простору.

Найважливішою традицією Старого Нового року є посівання. Посівати починають у перший день старого нового року ще з самого ранку до сходу сонця, переважно хлопчики або чоловіки. Є прикмета, що першим в дім цього дня повинен зайти чоловік.

Цього дня зранку хлопчики засівали зерном, промовляючи:

Сію, сію, посіваю.
З Новим роком вас вітаю.
Щоб сей рік було більше, ніж торік.

 

На щастя, на здоров’я, на Новий рік!
Щоб уродило краще, ніж торік!
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб у вас, хрещених, голова не боліла!

 

Сійся, родися жито-пшениця, всяка пашениця,
на новий рік, щоб краще родило як торік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб у вас хрещених головка не боліла.
будьте здорові з Новим роком.

 

Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоб діти всі здорові,
Їли кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха.
А нам грошей із пів міха!

 

А в полі-полі
Сам Господь ходив.
І Мати Божа ризи носила,
Ризи носила, Бога просила:
Уроди Боже жито-пшеницю,
Жито-пшеницю, усяку пашницю.
На щастя, на здоров”я, на Новий рік!!!

 

День 14 січня в Україні також називають Василів день (день Святого Василя).

Також дуже велика увага приділяється прикметам в цей день: наприклад, якщо в Василів день ясна погода і багато зірок на небі — добре уродяться ягоди, якщо завірюха — горіхи, а коли лежить іній на деревах — можна очікувати добрий урожай меду.

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