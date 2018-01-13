Нині опівночі українці зустрічатимуть Старий Новий рік

У ніч з 13 на 14 січня українці відзначатимуть Старий Новий рік. За християнським календарем 13 січня також святкують день преподобної Меланії.
Після переходу на новий стиль Старий Новий рік продовжують традиційно неофіційно відзначати в країнах пострадянського простору.
Найважливішою традицією Старого Нового року є посівання. Посівати починають у перший день старого нового року ще з самого ранку до сходу сонця, переважно хлопчики або чоловіки. Є прикмета, що першим в дім цього дня повинен зайти чоловік.
Цього дня зранку хлопчики засівали зерном, промовляючи:
|Сію, сію, посіваю.
З Новим роком вас вітаю.
Щоб сей рік було більше, ніж торік.
|На щастя, на здоров’я, на Новий рік!
Щоб уродило краще, ніж торік!
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб у вас, хрещених, голова не боліла!
|Сійся, родися жито-пшениця, всяка пашениця,
на новий рік, щоб краще родило як торік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб у вас хрещених головка не боліла.
будьте здорові з Новим роком.
|Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоб діти всі здорові,
Їли кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха.
А нам грошей із пів міха!
|А в полі-полі
Сам Господь ходив.
І Мати Божа ризи носила,
Ризи носила, Бога просила:
Уроди Боже жито-пшеницю,
Жито-пшеницю, усяку пашницю.
На щастя, на здоров”я, на Новий рік!!!
День 14 січня в Україні також називають Василів день (день Святого Василя).
Також дуже велика увага приділяється прикметам в цей день: наприклад, якщо в Василів день ясна погода і багато зірок на небі — добре уродяться ягоди, якщо завірюха — горіхи, а коли лежить іній на деревах — можна очікувати добрий урожай меду.
Дарина Смеречанська