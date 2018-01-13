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Молодиик заявив у поліцію про викрадення авто, якого не було: на хлопця відкрили кримінал

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20-річний мешканець м. Сокаль повідомив у поліцію про викрадення авто, якого не було. Тепер парубку загрожує до двох років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

 

Так, В Сокальське відділення поліції 10 січня звернувся 20-річний житель райцентру. Він повідомив, що у червні минулого року невідома особа викрала його автомобіль «Ауді А4» на іноземній реєстрації. Під час написання заяви чоловік був поінформований про відповідальність у випадку завідомо неправдивого повідомлення про злочин, що і засвідчив особистим підписом.

З’ясовуючи обставини події, працівники поліції встановили, що транспортний засіб не викрадали. Він був проданий у серпні жителю Червонограда за 800 доларів США. Новий власник «Ауді» підтвердив це, надавши копії реєстраційних документів, які отримав при купівлі машини.

За словами «потерпілого», він, маючи намір поїхати за кордон, вирішив повідомити поліцію про незаконне заволодіння транспортним засобом, аби уникнути сплати штрафу. Оскільки термін перебування «Ауді» на митній території України давно завершився, а автомобіль своєчасно не виїхав у країну реєстрації.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі до двох років.

Досудове розслідування триває.

 

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