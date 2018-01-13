Львів'ян кличуть насолодитися старовинними та сучасними колядками у філармонії

У Львівській філармонії 14 січня відбудеться концерт «Зустріч на Щедрий Вечір з Маланкою»: звучатимуть українські старовинні та сучасні колядки, щедрівки, віншування українських композиторів. Про це інформують організатори.

Маланка, Щедрий вечір, день Василія Великого – ще один особливий момент у розпалі зимових днів.. Так, 14 січня о 18 годині Галицький академічний камерний хор під керівництвом народного артиста України Василя Яциняка та Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії під керівництвом Тараса Криси запрошують на концерт до Львівської філармонії, щоби зберегти атмосферу Різдва на довше та розділити це захопливе й величне свято у музиці.

Оскільки з давніх часів на Маланки було заведено щедрувати, а наступного дня – віншувати, то різноманіття обрядових пісень, котрі відомі й зараз, справді вражає. У різних регіонах поширювалися свої колоритні святкові обряди, проте театралізовані сценки та веселі забави були неодмінними атрибутами української Маланки. Щоби передати атмосферу свята і у стінах філармонії, на концерті звучатимуть українські старовинні та сучасні колядки, щедрівки, віншування українських композиторів.

Як розповів народний артист України та керівник Галицького академічного камерного хору Василь Яциняк, ідея проведення традиційних різдвяних концертів виникла насамперед, щоб продовжувати традиції наших дідів та прадідів, які зв’язані із стародавніми обрядами, та прославляти свято Різдва Христового.

«Традиційне й нове, прадавнє і сучасне, щире й яскраве – такою буде Маланка у філармонії. Чекаємо на вас!», – запрошує філармонія.