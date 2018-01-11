У Шевченківському гаю на Різдво народилися ягнята

Зоокуток Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького поповнився двома мешканцями: на Різдво о 8.30 ранку народилися ягнята. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Працівники Музею розповідають, що окіт овець щороку припадає якраз на різдвяні свята, хоча другий окіт може бути і влітку, але ягнята, народжені взимку, завжди сильніші і здоровіші.

«Перші дні життя ягнят є найважливіші, а тому вони разом із мамою повинні бути на постійному контролі. Треба стежити, щоб місце їх утримання було сухим і без протягів, щоб вівця допускала ягнят до вимені, інакше доведеться вигодовувати ягнят самостійно, напуваючи молоком кожні три години», – зазначає завідувач сектора фауни у Музеї Андрій Герман.

До слова, живий куток Музею налічує до 20 різновидів тварин та птахів, свійських та диких. Загалом там є понад 60 тварин. Зараз музейники чекають на окіт ще трьох овець.