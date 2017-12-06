За добу у Львові зафіксували 11 випадків паркування авто на «зебрі»

За вчорашній день працівники ЛКП «Львівавтодор» зафіксували 26 випадків порушення правил дорожнього руху через неналежне паркування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», за вчорашній день, 5 грудня, працівники відділу оперативного реагування ЛКП «Львівавтодор» зафіксували 25 порушень правил дорожнього руху. Найпоширеніше порушення – це паркування на пішохідних переходах та біля пішохідних переходів.

«За вчорашній день наші працівники відділу оперативного реагування зафіксували 25 випадків порушення правил дорожнього руху. З них 11 випадків – це паркування на пішохідних переходах та біля пішохідних переходів, 8 випадків – паркування на заборонених місцях, та 7 випадків – паркування на смузі для руху транспорту (ринок «Привокзальний»)», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, неналежне паркування машин створює незручності для мешканців та гостей Львова та є основною причиною затримок у русі електротранспорту міста.