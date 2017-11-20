В суботу у Львові пройде Всеукраїнський форум ОСББ

У суботу, 25 листопада, відбудеться VIII Всеукраїнський форум ОСББ з метою створення якісної комунікаційної платформи задля обміну досягненнями та можливостями змін у галузі житлового господарства між усіма впливовими групами: представниками ОСББ, владою, бізнесом, експертами. Про це інформує прес-служба мерії Львова.

Робота Форуму буде спрямована на обговорення питань реформування сфери житлово-комунального господарства, також говоритимуть про тарифи на комунальні послуги та перспективи створення конкурентного ринку, процес впровадження енергоефективних змін.

Учасниками Форуму стануть найпрогресивніші керівники ОСББ та Асоціацій ОСББ зі всіх областей України; представники влади Львова, очільники відділів та управлінь житлового господарства обласних центрів, представники міжнародних організацій та громадського сектору.

Для учасників VIII Всеукраїнського форуму ОСББ потрібно зареєструватися .

Програма Форуму тут.

Організаторами Форуму є Львівська міська рада, КУ «Інститут міста», Ресурсний центр ОСББ Львівської міської ради.