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У Львові говоритимуть про гібридні війни та статуси окупованих територій

Єва Корнійчук

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У Центрі Митрополита Андрея Шептицького 30 листопада – 1 грудня відбудеться І Львівський безпековий форум. Захід має на меті створення платформи експертного обговорення природи неконвенційних війн та їхнього впливу на європейську і світову безпеку.

«Цей міжнародний захід має стати дискусійною платформою для обговорення того, як треба поводитись в ситуації з гібридними війнами, які сьогодні є в Україні. Захід відбудеться за підтримки міжнародних партнерів. З міського бюджету є співфінансування 300 тис. гривень. Завдяки міжнародним партнерам залучаємо ще 1,5 млн гривень дофінансування.

На Форум запрошено широке коло міжнародних експертів, зокрема представників тих країн, які перебувають у такій ж ситуації, як Україна: представників Молдови і Грузії», – зазначив директор КУ «Інститут міста» Олександр Кобзарев.

Основним завданням І Львівського безпекового форуму є пошук непростих відповідей на питання регулювання статусу сучасних окупованих територій у світі, відповідальності сторін конфлікту, стратегій деокупації, примирення, а також побудови національної та міжнародної безпеки.

Детальніша інформація на офіційній сторінці Форуму.

 

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