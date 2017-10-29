На дільницях Львівщини, де проходять вибори ОТГ, зникає світло

На дільниця у двох ОТГ, де сьогодні відбуваються вибори, зникло світло. Зокрема, у Славські ОТГ через негоду дві дільниці залишилися без світла. Про це у Facebook повідомив Комітет виборців України.

«Спостерігачі КВУ повідомляють, що через складні погодні умови (сильний снігопад) відсутнє електропостачання на низці виборчих дільниць Славської ОТГ на Львівщині. Зокрема, проблема має місце у селах Хащованя та Ялинкувате.

Якщо електропостачання не буде відновлено, це може створити ускладнення під час підрахунку голосів», – йдеться у повідомленні.

Також про відсутність світла на трьох дільницях Рудківської ОТГ повідомив на сторінці у Facebook депутат ЛМР Ігор Телішевський.

«На виборах до Рудківської ОТГ зникло світло у м. Рудки. Роботу 3 дільниць паралізовано», – написав він.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що сьогодні на Львівщині проходять перші вибори у восьми територіальних громадах.