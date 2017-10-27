ОСТАННІ НОВИНИ

Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії

Дарина Смеречанська

|

Сенат Іспанії 27 жовтня проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії. Про це інформує Європейська правда.

За активацію статті 155 Конституції проголосували 214 депутатів. Проти висловилися 47 сенаторів, один утримався.

Активація статті 155 Конституції Іспанії дає урядові повноваження “вживати всіх заходів, необхідних для примусу” регіону у разі кризи.

В Іспанії статтю 155 застосовано вперше з 1978 року.

Раніше прем’єр Іспанії Маріано Рахой у своєму виступі в Сенаті Іспанії попросив сенаторів підтримати активацію статті 155 Конституції Іспанії, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

Нагадаємо, парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії. Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми
Катерина РОДАК
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми

Зареєстрований 20 жовтня на сайті Верховної Ради законопроект №7220 щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних ...

Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим
Олесь ТЯГАЙ
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим

Щороку кількість бажаючих взяти участь у конкурсі міні-ґрантів  «Громада своїми руками», який фінансує компанія ДТЕК у с...

Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»
Олесь ТЯГАЙ
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»

У п’ятницю, 20 жовтня, ДТЕК Добротвіська ТЕС долучились до щорічної волонтерської акції «Зелене місто». Близько 40 праці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів