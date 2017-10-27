Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії

Сенат Іспанії 27 жовтня проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії. Про це інформує Європейська правда.

За активацію статті 155 Конституції проголосували 214 депутатів. Проти висловилися 47 сенаторів, один утримався.

Активація статті 155 Конституції Іспанії дає урядові повноваження “вживати всіх заходів, необхідних для примусу” регіону у разі кризи.

В Іспанії статтю 155 застосовано вперше з 1978 року.

Раніше прем’єр Іспанії Маріано Рахой у своєму виступі в Сенаті Іспанії попросив сенаторів підтримати активацію статті 155 Конституції Іспанії, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

Нагадаємо, парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії. Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.