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На Львівщині прикордонники затримали молдованина, який прямував до Польщі на заробітки

Юлія Шпак

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Прикордонники відділу «Шегині» затримали молдаванина, який пішки прямував за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Вчора, мешканець села Шегині зателефонував дільничному інспектору прикордонної служби та повідомив про незнайомця, який перебував на околиці села. Для перевірки інформації з прикордонного підрозділу вибула група реагування і невдовзі правоохоронці знайшли невідомого. Чоловік саме прямував в бік кордону. Жодних документів у нього не було, назвався громадянином Республіки Молдова, 1992 року народження. Метою затриманого було в обхід пунктів пропуску дістатися закордону в пошуках працевлаштування.

Чоловіка прикордонники затримали в адміністративному порядку, за спробу незаконного перетинання державного кордону України він відповідатиме перед судом.

Фото: прикордонники

 

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