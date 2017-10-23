На Львівщині прикордонники затримали молдованина, який прямував до Польщі на заробітки

Прикордонники відділу «Шегині» затримали молдаванина, який пішки прямував за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Вчора, мешканець села Шегині зателефонував дільничному інспектору прикордонної служби та повідомив про незнайомця, який перебував на околиці села. Для перевірки інформації з прикордонного підрозділу вибула група реагування і невдовзі правоохоронці знайшли невідомого. Чоловік саме прямував в бік кордону. Жодних документів у нього не було, назвався громадянином Республіки Молдова, 1992 року народження. Метою затриманого було в обхід пунктів пропуску дістатися закордону в пошуках працевлаштування.

Чоловіка прикордонники затримали в адміністративному порядку, за спробу незаконного перетинання державного кордону України він відповідатиме перед судом.

Фото: прикордонники