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У мерії кажуть, що боротися з незаконними дитячими машинками біля Оперного заважає виконавча служба Львова

Юлія Шпак

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Сьогодні у ЛКМ «Муніципальна дружина» приходили представники Галицького відділу державної виконавчої служби міста Львова Головного територіального управління юстиції у Львівській області, з метою зобов’язати комунальне підприємство повернути вилучені машинки фізичній особі, що дає ці дитячі електромобілі в оренду на площі перед Оперним театром. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Нас зобов’язують повернути машинки, які були вилучені у підприємця, що дає їх в оренду на площі перед Оперним театром. Ми, звісно, не погоджуємося, адже підприємець не йде з нами до співпраці. Якщо ми віддамо дитячі автомобілі, то це означатиме, що підприємець знову буде порушувати правила благоустрою.

Ми вже декілька разів пропонували підприємцю підписати документ, який зобов’язуватиме нас віддати вилучені машинки, а фізичну особу, яка дає їх в оренду, не розвивати свій незаконний бізнес у зоні ЮНЕСКО. Площа перед Оперним театром – це людне місце, це історична спадщина, тому атракціони тут заборонені рішенням виконавчого комітету», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Нагадаємо, 15 жовтня на площі перед Оперним театром дитина наїхала на пенсіонера на дитячій машинці. 

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