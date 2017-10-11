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У львівському садочку відкривають першу групу для малечі, що не переносить лактозу та глютен

Катерина Родак

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У львівському дитячому садочку №166, що на вул. Кульчицькій, 10а, відкривають групу для малюків із особливими потребами у харчуванні. Про це повідомляє ГО «Батьки в дії».
Відтак у Львові вперше з’явиться група для дошкільнят, які мають целіакію, глютенову та лактозну непереносимості, а також алергію на глютен чи складові молока.

«За запитом батьків таку групу спершу відкриють у ДНЗ №166 на вул. Кульчицької 10а, а від кількості дітей, які мають відповідні діагнози та бажають відвідувати групи із спеціальним харчуванням, залежить чи будуть створені аналогічні групи в ДНЗ у інших районах міста Львова. Тож закликаємо звертатись в управління освіти м. Львова із Вашими запитами за необхідності», – закликають активні батьки.

«Поки що буде одна різновікова експериментальна група на місто. Якщо буде ця група укомплектована, то згодом будуть відкривати інші групи, але не у всіх, а лише у садочках санаторного типу. На жаль, звернення до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти не дали результатів. Обоє відмовили, оскільки це повноваження місцевого самоврядування, а кілька звернень в Управління освіти ЛМР дало ось такий результат», – зазначила лвьівянка Леся Малахівська, яка ініціювала відкриття такої групи.

 

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