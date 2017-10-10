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У Львові обікрали музиканта на більш ніж 100 тисяч

Соломія Григор'єва

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Патрульні знайшли крадіїв музичних інструментів за 15 хвилин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора, 9 жовтня, близько 19.00 патрульним надійшло повідомлення про викрадення музичних інструментів з салону автомобіля, який був припаркований на вулиці Мукачівській. Офіцери вирішили не гаяти час та почали обслідувати прилеглі вулиці. На вулиці Кривоноса інспектори виявили автомобіль Volkswagen, на задньому сидінні якого лежали футляри від музичних інструментів. Транспортний засіб зупинили, а осіб, які були в ньому, перевірили через базу даних. Один з пасажирів автомобіля неодноразово затримувався за крадіжки та грабежі.

Патрульні подзвонили заявнику та попросили описати музичні інструменти, які в нього викрали. Чоловік повідомив, що в нього викрали гітару «Gibson», синтезатор «Kurzweil», монопод, відеоштатив та різну апаратуру для освітлення та відеозйомки. Все це було в салоні автомобіля, який зупинили патрульні. Загальна вартість викраденого, зі слів заявника – 115 000 гривень. Потерпілий спершу навіть не повірив, що патрульні знайшли його інструменти, адже минуло лише 15 хвилин.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Експерти вилучили структуру слідів з автомобіля та передали в НДЕКЦ. Затриманих 36- та 37-річних чоловіків доставили до Галицького відділу поліції.

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