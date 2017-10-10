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На Львівщині спостерігається стабілізація захворюваності на ВІЛ-інфекцію

Юлія Шпак

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Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Львівській області має ті ж закономірності, що й в цілому в Україні. Так, за 9 місяців 2017 р. взято під медичне спостереження 331 особу з вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція проти 332 осіб за 9 місяців 2016 р. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зареєстровано 48 дітей, які народилися від ВІЛ-позитивних матерів (за 9 місяців 2016 р. – 54 дитини). Діагноз ВІЛ-інфекція у 2017 р. підтверджений двом дітям.

Розширення доступу до лікування закладено в основу нових завдань, поставлених до 2020 року, метою яких є покласти край епідемії СНІДу до 2030 року: у 90% людей, які живуть з ВІЛ, має бути підтверджений ВІЛ-позитивний статус; з них 90% повинні отримувати АРТ; 90% людей, що приймають АРТ, мають мати невизначене вірусне навантаження.

Для взяття епідемії під контроль потрібно нарощувати обсяги і якість тестування населення області. Особливо слід звернути увагу на надання послуг з тестування на ВІЛ-інфекцію на первинному рівні надання медичної допомоги, залучення НУО, спільнот ключових груп, мобільні амбулаторії. Адже вчасне виявлення вірусу дає можливість забезпечити ефективне лікування та не допустити поширення епідемії.

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