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«Радіо-Ера» оштрафували на більш ніж 300 тисяч за малу кількість пісень українською мовою

Соломія Григор'єва

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За результатами позапланової перевірки ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіо-Ера», рішенням Національної ради застосовано штрафну санкцію за недотримання вимог законодавства щодо звучання обов’язкової частки україномовних пісень. Про це йдеться у рішенні Нацради за 5 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

«13.05.2017 в ефірі радіостанції зафіксовано, що частка пісень державною мовою у проміжку часу із 07:00 до 14:00 становила 23%, що є порушення вимог частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», – йдеться у повідомленні.

Згідно з частиною одинадцятою статті 72 Закону такі порушення передбачають застосування санкції штрафу в розмірі 5% суми ліцензійного збору. Таким чином, ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіо-Ера» має сплатити до державного бюджету 317 438,21 грн.

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