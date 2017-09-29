Мешканці 58 будинків Львова вимушені гріти воду у баняках

Сьогодні гаряча вода подається до 1057 споживачів, не подається гаряча вода до 58 будинків у Львові, які обслуговує ЛМКП «Львівтеплоенерго». Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У Личаківському районі гаряча вода не подається до 13 будинків.

Будинки на вул. Китайська, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, вул. Пасічна, 71а, 73, вул. Ярошинської, 2, 4, 6 не отримують гарячу воду через заміну теплової мережі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 30 вересня.

У Шевченківському районі гаряча вода не подається до 45 будинків.

Будинки на вул. Чигиринська, 1, 3, 5, 11, 13, 27, 29, 31; вул. Б.Хмельницького, 233, 239, 241, 243, 245, 247, 251, 253, 255, 267, 269, 271, 273, 275, 275а; вул. Очаківська, 5, 7; вул. Б.Грінченка, 1, 2а, 4б, 5, 6б, 11б, 12б, 12в, 13, 14а, 19; вул. Стеценка, 7, 9, 11; вул. Мідна, 8, 10;вул. Творча, 2, 12, 14, 16 не отримують гарячу воду через переврізку теплової мережі на вул. Ковельській. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 30 вересня.

У Галицькому, Франківському та Сихівському районах гаряча вода подається до усіх споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго».