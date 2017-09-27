Львівський ляльковий театр запрошує малят з батьками на прем’єру «Витівок Лиса Микити»

У Львівському театрі ляльок у неділю, 8 жовтня, відбудеться прем’єра вистави «Витівки Лиса Микити». Про це Львівському порталу повідомили у ляльковому театрі.

Лис Микита постійно в русі, бо рух — це життя. Він ніяк не вгамується і знову вигадує собі пригод на голову. Цього разу до пари він знайшов Вовка Неситого. Хитрун Микита всяко хоче поживитися чужими смаколиками і вийти сухим із води. І саме для цього йому потрібен бідолаха Вовк, який отримує по чубі за всі витівки Лиса Микити. Вистава безумовно буде цікава і дітям, і дорослим, бо наповнена веселими пригодами і тонким гумором.

П’єса – Ярослав Ярош

Режисер – Володимир Підцерковний

Художниця – Оксана Россол, Олександр Сергієнко

Композитор – Микола Сало

Балетмейстр – Катерина Погорєлова

Прем’єра вистави відбудеться 8 жовтня.

Щоб придбати квитки – просто перейдіть за лінком і оберіть виставу.