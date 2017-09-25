У Львові обговорять, що робити з простором біля костелу Ольги і Єлизавети

У Львові відбудеться відкрита зустріч-обговорення щодо простору поблизу церкви св.Ольги і Єлизавети. Про це Львівському порталу повідомили в Інституті міста.

Зустріч відбудеться 27 вересня о 18.30 год. у СЗШ №55 в рамках проекту “Вулиця для всіх”, вхід вільний.

Планування пішохідної зони було здійснене на результатах громадського публічного обговорення, які відбулося в липні 2017 року.

Простір частини вулиці С. Бандери перед церквою св. Ольги і Єлизавети, має переважаючий лінійний характер, а людські потоки, що його перетинають, є здебільшого діагональними. Також для цього простору є характерним великі тимчасові скупчення людей, що очікують на громадський транспорт, тобто простір перед церквою св. Ольги і Єлизавети використовується як транзитний і як тимчасовий. Аналізуючи стан озеленення, ми виявили його здебільшого незадовільний стан, але й також багато можливостей його покращення.. У нашому рішенні ми пропонуємо трактувати простір частини вулиці С. Бандери, перед церквою св. Ольги і Єлизавети як вхідну, запрошуючу зону до самої вулиці С. Бандери і до міста загалом.

Зазначимо, що в межах цієї зустрічі будуть запрезентовані напрацювання нового трафіку транспортного руху навколо церкви св.Ольги і Єлизавети від Ігоря Могили, керівника відділу стійких транспортних систем ЛКП “Інститут просторового розвитку” та обговорення нового дизайну громадського простору навколо церкви св.Ольги і Єлизавети від архітекторів Ольги Криворучко і Валентина Шароватова.