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На Львівщині викрили злочинну групу, що виготовляла фальсифіковану горілку

Вероніка Рой

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На Львівщині викрито організовану злочинну групу, що виготовляла фальсифіковану горілку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Слідчими фіскальної служби Львівщини завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо діяльності на території області організованої злочинної групи, яка спеціалізувалась на виготовленні фальсифікованої горілки. При цьому, для надання продукції «легального» вигляду, наклеювались підроблені марки акцизного податку.

Як встановлено слідчими, члени групи використовували обладнання, яке забезпечувало масове виготовлення алкогольних напоїв; засоби маскування та прикриття такої діяльності, у тому числі окреме підсобне приміщення. При цьому, між учасниками існував чіткий розподіл ролей і обов’язків для досягнення однієї мети – виробництва фальсифікованого алкоголю, його збуту і, як результат – отримання доходу.

За результатами проведення досудового розслідування, усім членам організованої групи оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1, ч.2 ст.204 КК України («Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів»), ч.1 ст.199 КК України («Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів»).

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду для розгляду по суті.

Фото: ДФС

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