Львів’ян та гостей міста кличуть на цікаві екскурсії у Всесвітній день туризму

27 вересня світ святкує День туризму. Традиційно, у Львові в цей день проходять різноманітні туристичні заходи, серед яких – безкоштовні екскурсії тощо. Управління туризму міської ради спільно з Туристичним кластером та партнерами пропонує святкову програму, до якої може долучитись кожен охочий. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Саме цього дня, у середу, презентуватимуть новий екскурсійний «розумний» маршрут «Вперше у Львові», також відбудеться перший рекламний Hop-On Hop-Off тур на Чудо-бусі із зупинками на об’єктах маршруту.

Також охочі зможуть зареєструватись на два квести по місту чи прогулятись екскурсією по території Цитаделі, одну з прогулянок тут проведуть англійською мовою.

У День туризму Львівський торговельно-економічний університет запрошує на відкриття Навчального туристичного інформаційного центру.

Програма та реєстрація (обов’язкова на більшість заходів) на сайті lviv.travel або запитуйте у Центрі туристичної інформації на пл. Ринок, 1.

Фото: openway.com.ua