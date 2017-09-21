На Львівщині «Опель» насмерть збив велосипедиста

У Сокальському районі в автопригоді загинув велосипедист. Попередньо встановлено, що на 27-річного мешканця району скоїв наїзд водій автомобіля «Опель Астра». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 вересня о 20.17 на вулиці Центральній в селі Межиріччя, Сокальського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Опель Астра», 35-річний житель міста Червоноград, на пішохідному переході скоїв наїзд на велосипедиста, 27-річного мешканця Сокальського району.

Внаслідок отриманих травм велосипедист помер на місці.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.