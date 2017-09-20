«Це дно, в котрому живуть і їздять люди». Мешканці Яворівщини волають про жалюгідний стан дороги місцевого значення

Мешканці Яворівського району просять обласну владу звернути увагу на дорогу Ясниська-Рокитне, яка перебуває у плачевному стані. Про це повідомила голова Громадської ради при Яворівській РДА Ірина Сливка.

За її словами, після дощу замість дороги на цій ділянці утворилось справжнє озеро.

«Дно і позорище Яворівського району і Львівщини! Синютка О.М., запрошую на купання, ні не на озеро, і навіть не на річку, а на дорогу місцевого значення Ясниська-Рокитне, як основного виголошувача інфраструктурних прогресів! А після цього, сміло заявляйте про кілометри “будівництва” доріг на Львівщині!», – обурюється вона.

«Ясно, що Яворівський район не “вотчина” братів-лобістів, і дороги тут ремонтують тільки під приїзд Філарета та під шумок приїзду президента, але це дно, в котрому живуть і їздять люди, а не качки чи гуси!», – додає активістка.

За її словами, сільський голова не звертає належної уваги на стан дороги.

«Він мало з того що не ходить на роботу і не відповідає на запити, так ще й вважає, що все окей з дорогою, і що він сам підготує її до Дня незалежності, але цей день минув і грейдера …і нічого покращуючого стан дороги не було!», – розповідає голова громадської ради.