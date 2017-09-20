На Тракт Глинянський не запустять транспорт, поки мешканці за свій кошт не підключаться до нового колектора

На вул. Тракт Глинянський призупинено роботи, наразі не відновлено транспортне сполучення, оскільки мешканці цієї вулиці не підключилися до центрального колектора, що не дозволяє асфальтувати вулицю. Сьогодні о 18.00 відбудуться громадські слухання з мешканцями, під час яких планують вирішити проблему та дійти згоди, інформують у прес-службі Львівської міськради.

«Мешканці мають провести підключення випусків каналізаційних стоків. Місто ставить центральні колектори, а всі мешканці, які мають бажання приєднатись до центральних колекторів, роблять це вже за свої кошти. Ми проводили вже 2 громадських слухання, сьогодні о 18.00 проводитимемо ще одні», – зазначив голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.

«Потрібно робити транспортне сполучення – асфальтування дороги. Але поки мешканці не під’єдналися до цього колектора, який встановлений на вул.Тракт Глинянський, це зробити неможливо. Ми можемо заасфальтувати вулицю, але пізніше потрібно буде все знову розривати і підключати мешканців. Нам потрібно визначитися з мешканцями, дійти згоди, коли саме вони будуть підключатись до колектора. Сьогодні о 18.00 відбуватимуться громадські слухання, де будуть представники депутатського корпусу Львівської міської ради, голова Личаківської районної адміністрації, представники ЛМКП «Львівводоканал», мешканці вул. Тракт Глинянський і прилеглих вулиць. Надіємося, що під час обговорень зможемо дійти згоди з мешканцями», – зазначили в ЛМКП «Львівводоканал».

Раніше повідомлялось, що роботи на цій вулиці затягнуть до 1 жовтня.