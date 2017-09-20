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На Тракт Глинянський не запустять транспорт, поки мешканці за свій кошт не підключаться до нового колектора

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На вул. Тракт Глинянський призупинено роботи, наразі не відновлено транспортне сполучення, оскільки мешканці цієї вулиці не підключилися до центрального колектора, що не дозволяє асфальтувати вулицю. Сьогодні о 18.00 відбудуться громадські слухання з мешканцями, під час яких планують вирішити проблему та дійти згоди, інформують у прес-службі Львівської міськради.

«Мешканці мають провести підключення випусків каналізаційних стоків. Місто ставить центральні колектори, а всі мешканці, які мають бажання приєднатись до центральних колекторів, роблять це вже за свої кошти. Ми проводили вже 2 громадських слухання, сьогодні о 18.00 проводитимемо ще одні», – зазначив голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.

«Потрібно робити транспортне сполучення – асфальтування дороги. Але поки мешканці не під’єдналися до цього колектора, який встановлений на вул.Тракт Глинянський, це зробити неможливо. Ми можемо заасфальтувати вулицю, але пізніше потрібно буде все знову розривати і підключати мешканців. Нам потрібно визначитися з мешканцями, дійти згоди, коли саме вони будуть підключатись до колектора. Сьогодні о 18.00 відбуватимуться громадські слухання, де будуть представники депутатського корпусу Львівської міської ради, голова Личаківської районної адміністрації, представники ЛМКП «Львівводоканал», мешканці вул. Тракт Глинянський і прилеглих вулиць. Надіємося, що під час обговорень зможемо дійти згоди  з мешканцями», – зазначили в ЛМКП «Львівводоканал».

Раніше повідомлялось, що роботи на цій вулиці затягнуть до 1 жовтня.

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