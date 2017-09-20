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Американські медики проведуть півсотні операцій дітям у Львові

Катерина Родак

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Цьогоріч у Львові з 23 по 30 вересня уже всьоме працюватиме міжнародна виїзна клініка під керівництвом Геннадія Фузайлова, професора Гарвардської медичної школи, лікаря бостонської клініки Shriners Hospitals for Burn Children.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-лужбі Львівської міськради.

Як зазначають організатори, в рамках міжнародної співпраці медичний центр «Intersono Medicover Group» прийматиме виїзну клініку у складі дев’яти осіб: це пластичні хірурги та дитячі анестезіологи. «Вперше в Україні буде використано UltraPulse CO2 Laser (Lumenis). Це особливо важливо, адже використання такого лазера в усуненні дефектів від опіків є надзвичайно дороговартісним. Втім, усі процедури та операції для українських пацієнтів будуть абсолютно безкоштовними», – говорять організатори.

Під час роботи виїзної клініки 24 вересня лікарі планують оглянути 190 дітей з різних областей України, які постраждали через опіки, з яких відберуть 45-50 дітей для проведення оперативних втручань. Більшості пацієнтів вже неодноразово була надана медична допомога під час попередніх місій. Також буде проведено огляд нових пацієнтів, серед яких є дітки із зони війни. Окрім цього, 27 вересня відбудуться лекції американських фахівців для пластичних хірургів, дитячих анестезіологів, а також студентів-медиків.

 

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