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Стартував Форум девелоперів

Омелян Шевчук

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Сьогодні, 19 вересня, на Львівщину з’їхалися забудовники Західної  України аби взяти участь у Форум девелоперів з питань містобудування. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Участь у Форумі беруть представники провідних девелоперських, проектних і консалтингових компаній Львівщини, фахівці Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Львові, департаменту ДАБІ у Львівській області та центрального апарату ДАБІ України.

Під час дискусійних панелей учасники форуму обміняються думками щодо розвитку містобудування в умовах сьогодення, врегулювання земельних відносин, перспектив розвитку ринку нерухомості та багато іншого.

Результати проведених дискусій стануть основою для напрацювання «дорожньої карти» з врегулювання наявних проблемних питань та заповнення прогалин, що існують на практиці.

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