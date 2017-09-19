Стартував Форум девелоперів

Сьогодні, 19 вересня, на Львівщину з’їхалися забудовники Західної України аби взяти участь у Форум девелоперів з питань містобудування. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Участь у Форумі беруть представники провідних девелоперських, проектних і консалтингових компаній Львівщини, фахівці Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Львові, департаменту ДАБІ у Львівській області та центрального апарату ДАБІ України.

Під час дискусійних панелей учасники форуму обміняються думками щодо розвитку містобудування в умовах сьогодення, врегулювання земельних відносин, перспектив розвитку ринку нерухомості та багато іншого.

Результати проведених дискусій стануть основою для напрацювання «дорожньої карти» з врегулювання наявних проблемних питань та заповнення прогалин, що існують на практиці.