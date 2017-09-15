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На Левандівці учні влаштували небезпечні ігри: семикласник звисав із вікна школи

Вероніка Рой

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Сьогодні у школі № 65, що знаходиться на Левандівці, учень звисав з вікна навчального закладу.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Це було десь перед початком уроку, це було в сьомому класі. Директор про ситуацію, яка трапилася в школі, знає, контактує з батьками учня та проводить службове розслідування»,- зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР.

Водночас, як повідомляють активісти у спільноті «Варта-1», інцидент трапився сьогодні о 8:30.

«Дитина звисає з вікна останнього поверху, руками тримаючись за когось чи щось зсередини. Навколо ще група хлопців. Трюк повторили кілька раз під гучний сміх. Зупинити цей жах вдалось нашими гучними криками до них і камерою», – йдеться у повідомленні.

Фото: Варта-1

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