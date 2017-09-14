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Депутати вимагають капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків міста

Катерина Родак

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Значна частина дитячих та спортивних майданчиків у районах Львова перебувають у незадовільному стані. Попри відносно нетривалі строки від дати їхнього ремонту або монтажу, такі майданчики швидко зношуються та втрачають своє функціональне призначення через звичайну бездоглядність. Про це на сесії ЛМР заявив депутат від ВО «Свобода» Тарас Гупало, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтак, Тарас Гупало вимагає провести поточні та капітальні ремонти дитячих та спортивних майданчиків на території районів міста.

«Станом на сьогодні у місті не існує чіткої визначеності, хто саме відповідальний за систематичне утримання та поточні ремонти дитячих та спортивно-дитячих майданчиків. Зазвичай, комунальні підприємства просто ігнорують проблемні майданчики на різноманітних локаціях, оскільки плата за їх утримання не входить у складову відповідних тарифів. Через недосконалу систему управління діти не отримають необхідних ресурсів для проведення дозвілля. Ситуація критична у всіх районах міста, адже кілька майданчиків – у жахливому стані», – пояснив депутат.

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