У Радехові ДАБІ знайшла незаконну заправку

Департамент ДАБІ Львівщини скасував дію містобудівних умов і обмежень для автозаправки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДАБІ.

Як повідомили у ДАБІ, департаментом ДАБІ у Львівській області здійснено позапланову перевірку діяльності Відділу містобудування, архітектури та будівництва Радехівської районної державної адміністрації стосовно законності видачі містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки під будівництво АЗС та АГЗП на вул. Витківська, 16 у місті Радехів Львівської області.

Посадовими особами держархбудінспекції встановлено, що містобудівні умови і обмеження видані без подання належного пакету документів та з відхиленням від затвердженої форми. Крім того, вони видані для забудови земельної ділянки, яка не призначена для цієї мети.

У зв’язку з цим, Департаментом прийнято рішення про скасування дії містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки за вказаною адресою.

Також, в порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду вживаються невідкладні заходи щодо скасування документів, які дають право виконання будівельних робіт та зупинення виконання будівельних робіт на цьому об’єкті будівництва.