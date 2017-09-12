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Юнака, що минулоріч вчинив смертельну ДТП, нарешті засудили до реальної міри покарання

Соломія Григор'єва

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Завдяки узгодженим діям прокуратури області та Головного управління національної поліції у Львівській області доведено вину неповнолітнього, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду з летальним наслідком. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року 17-річний юнак, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz» у стані алкогольного сп’яніння, не маючи посвідчення водія, перевищив дозволену швидкість та не впоравшись із керуванням в’їхав у фасад будинку по вулиці Волинській у Львові.

Внаслідок пригоди неповнолітня пасажирка від отриманих травм загинула, а ще один пасажир отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Зазначимо, що вперше цього року, вироком одного із районних судів міста Львова, неповнолітнього засуджено до реальної міри покарання – 3 років позбавлення волі. Окрім цього, судом ухвалено стягнути з водія на користь батьків загиблої понад 200 тис грн моральної та матеріальної шкоди, а також задоволено позов прокурора про стягнення витрат понесених закладом охорони здоров’я на лікування потерпілого.

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