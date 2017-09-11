У Львові впіймали крадія, який перебував у розшуку

Патрульні Львова затримали особу, яка перебуває в розшуку за двома кримінальними статтями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПП Львова.

За даними правоохоронців, вночі на вулиці Городоцькій патрульні помітили двох осіб, які поводилися підозріло. Один з чоловіків видався схожим на людину із орієнтування і патрульні не помилилися.

Затриманим виявився 21-річний чоловік, який перебуває в розшуку з січня 2017 року Залізничним відділом поліції, за крадіжку і з проникненням та порушення недоторканості житла.

Другим громадянином виявився рідний брат розшукуваного. Обох чоловіків доставили у Залізничний відділ поліції.