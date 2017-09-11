ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові п’яний водій перевернув свій автомобіль догори дригом

Катерина Родак

|

Сьогодні вночі, 11 вересня, на вулиці Окружній у Львові перевернувся автомобіль із нетверезими людьми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Так, патрульні в ніч на 11 вересня отримали виклик на вулицю Окружну про ДТП з потерпілими.

«Коли приїхали на місце, то з‘ясувалося, що аварія без потерпілих. Водій автомобіля Skoda Оctavia А5 не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бордюр внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах. Водій перебував з очевидними ознаками алкогольного сп‘яніння. Перевірка на пристрої драгер встановила результат – 2,46 проміле», – повідомили патрульні.

На чоловіка винесли та два протоколи – за ДТП і керування автомобілем у стані алкогольного сп‘яніння.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?
Омелян ШЕВЧУК
Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?

Допоки європейцям доступні бюджетні авто на вторинному ринку, українцям таке може наразі лише снитися. Вартість ввезеног...

В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів