У Львові п’яний водій перевернув свій автомобіль догори дригом

Сьогодні вночі, 11 вересня, на вулиці Окружній у Львові перевернувся автомобіль із нетверезими людьми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Так, патрульні в ніч на 11 вересня отримали виклик на вулицю Окружну про ДТП з потерпілими.

«Коли приїхали на місце, то з‘ясувалося, що аварія без потерпілих. Водій автомобіля Skoda Оctavia А5 не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бордюр внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах. Водій перебував з очевидними ознаками алкогольного сп‘яніння. Перевірка на пристрої драгер встановила результат – 2,46 проміле», – повідомили патрульні.

На чоловіка винесли та два протоколи – за ДТП і керування автомобілем у стані алкогольного сп‘яніння.